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  • 02.12.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:22

Enerji Bakanı Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu

'de enerji bakanı olarak görev yapan , sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ve yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyurdu.

ABD'de bir istifa daha! Twitter'dan duyurdu

Başkanı , Enerji Bakanı 'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını ekim ayında duyurmuştu.

Daha önce Teksas Valisi olarak görev yapan Perry, Trump'ın değişken kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyordu.


*Rick Perry

Trump, Perry'nin yerine ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan Brouillette'un aday gösterileceğini belirtmişti.

Rick Perry'nin adı en son, Trump'ın azil soruşturması geçirmesine neden olan Ukrayna kriziyle anılmıştı. Perry, Trump'ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişkilerini yürüten isimlerden biri olarak biliniyor.

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