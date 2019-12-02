Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.12.2019 20:42
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 20:42

, BM aralık dönem başkanlığını devraldı

BM üyesi ülkelerin temsilcileri, 5 Aralık'ta Beyaz Saray'da Başkanı ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. ABD'nin dönem başkanlığında 'nin, 'ın nükleer programını da ele alması bekleniyor.

ABD aralık ayı için devraldı

, Birleşmiş Milletler () aralık ayı dönem başkanlığını devraldı.

15 üyeli BMGK'nin daimi üyelerinden veto hakkına sahip ABD, aralık dönem başkanlığını İngiltere'den devraldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK üyesi ülkelerin temsilcilerinin 5 Aralık Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile öğle yemeğinde bir araya geleceğini söyledi.

BMGK, 13 Aralık'ta Craft'ın daveti üzerine Kentucky eyaletine bir ziyaret de gerçekleştirecek.

ABD'nin dönem başkanlığında BMGK'nin, 'ın nükleer programını da ele alması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD, BM Güvenlik Konseyi aralık dönem başkanlığını devraldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri