Deutsche Bank'ın eski yöneticisi Thomas Bowers, Malibu'daki evinde asılı bulundu. Karaköy'de öldürülen İngiliz ajan Le Mesurier'in yakın dostuydu.
Bowers'in verdiği krediler ABD'de soruşturulmuştu.
Ajan James Mesurier
ABD Başkanı Trump
Thomas Bowers
Bowers'in verdiği krediler ABD'de soruşturulmuştu.
Ajan James Mesurier
ABD Başkanı Trump
Thomas Bowers
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