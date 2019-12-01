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Trump’ın bankacısı evinde asıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ’a 2 milyar dolar kredi veren , ölü bulundu. Bowers, Karaköy'de öldürülen İngiliz ajan 'in yakın dostuydu.

Trump’ın bankacısı evinde asıldı
'ın eski yöneticisi , Malibu'daki evinde asılı bulundu. Karaköy'de öldürülen İngiliz ajan 'in yakın dostuydu.



Bowers'in verdiği krediler 'de soruşturulmuştu.



Ajan James Mesurier



ABD Başkanı Trump



Thomas Bowers

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