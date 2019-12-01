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’nın hayatını anlatan ''un son sezonunda ortalık karıştı! Kraliçe II. ’e tepki gösterdi

’nın hayatını anlatan adlı dizinin son sezonunda ortalık karıştı. ’ın Diana’nın ablası Sarah ile aşk yaşadığı ekrana gelince, Kraliçe II. ’e tepki gösterdi.

'Net' operasyon
Amerikan operasyon dizi ve sinema platformu Netflix, emirleri yerine getirmeye devam ediyor. Kraliçe II. Elizabeth'in saltanat dönemini anlatan biyografi dizisi 'ın 3'üncü sezonu skandala neden oldu. ile Diana'nın tanışmasına neden olan kişi Sarah. Yani Diana'nın ablası. Dizide Prens Charles'ın Sarah'la aşk yaşarken, Diana'yla çıkmaya başladığı anlatılınca 'nda çerçeveler indi. Kraliçe II. Elizabeth, danışmanlarına emir verdi ve Netflix'e sert bir uyarı yapıldı. Netflix'in 'de yasaklanması bile sarayda konuşulurken, olayın daha da gündem olmasını engellemek isteyen ailenin danışmanları bu duruma karşı çıktı. Kraliçe II. Elizabeth, sapık oğlu , gelinlerinin birbirleriyle çatışması ve son olarak bu skandal diziyle uğraşmak zorunda kaldı.



Prens Charles, 'nın ablasıyla aşk yaşadığı iddialarına sessiz kaldı.

Lady Diana'nın ilişkiden haberdar olduğu ancak bu konuyu pek umursamadığı iddia edildi.



İşte Prens Charles ve Diana'nın ablası Sarah.

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