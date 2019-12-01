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  • 01.12.2019 14:25
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 14:25

'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü

'da yaşanan domuz gribi salgını son bir haftada 19 can aldı. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Reisi yaptığı açıklamada, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti." dedi.

İran'da salgın alarmı! 19 kişi öldü

Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede H1N1 virüsü (domuz gribi) nedeniyle son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti." dedi.

Ülkede geçen yıla oranla bu yıl domuz gribi vakasında artış olduğuna dikkati çeken Reisi, söz konusu virüsün en çok Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde görüldüğünü kaydetti.

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