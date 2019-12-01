Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Bolsonaro, Di Caprio'nun, bu yıl Amazon bölgesinde çıkan yangınlardan kısmen sorumlu olduğunu iddia ettiği kar amacı gütmeyen örgütlere fon sağladığını savundu.
Jair Bolsonaro, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u yakmak için para veren" ifadesini kullandı.
Di Caprio'nun çevre örgütü Earth Alliance, yağmur ormanlarında temmuz ve ağustos aylarında çıkan yangınların ardından Amazon bölgesinin korunması için beş milyon dolar yardımda bulunma sözü vermişti.
Jair Bolsonaro, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u yakmak için para veren" ifadesini kullandı.
Di Caprio'nun çevre örgütü Earth Alliance, yağmur ormanlarında temmuz ve ağustos aylarında çıkan yangınların ardından Amazon bölgesinin korunması için beş milyon dolar yardımda bulunma sözü vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.