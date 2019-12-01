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Devlet Başkanı: Ormanları Leonardo yaktı

'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı , dünyanın akciğerleri ormanlarını aktör Leonardo ’nun yaktığını iddia etti. Jair Bolsonaro, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u yakmak için para veren" ifadesini kullandı.

Ormanları Leonardo yaktı
Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Bolsonaro, 'nun, bu yıl bölgesinde çıkan yangınlardan kısmen sorumlu olduğunu iddia ettiği kar amacı gütmeyen örgütlere fon sağladığını savundu.



Jair Bolsonaro, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u yakmak için para veren" ifadesini kullandı.



Di Caprio'nun çevre örgütü Earth Alliance, yağmur ormanlarında temmuz ve ağustos aylarında çıkan yangınların ardından Amazon bölgesinin korunması için beş milyon dolar yardımda bulunma sözü vermişti.

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