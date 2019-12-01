Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.12.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:35

ABD'de silahlı saldırı!

Son dakika haberine göre, 'ta Pazar gününün ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıda en az 11 kişi vuruldu. Saldırının gece hayatının yoğun olduğu 'ndeki 'te gerçekleştiği bildiriliyor.

ABD'de silahlı saldırı!

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı 'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın kentin 'ndeki 'te silahını ateşlediği bildiriliyor. Gece hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu ilk gelen bilgiler arasında.

Pazar gününün ilk saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralananlar hastanelere taşındı, ağır yaralanan iki kurbanın durumu ağır.

Yerel medya, saldırganın gözaltına alındığını bildiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD'de silahlı saldırı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri