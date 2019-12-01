ABD'de silahlı saldırı!

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganın kentin Fransız Mahallesi'ndeki Canal Street'te silahını ateşlediği bildiriliyor. Gece hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu ilk gelen bilgiler arasında.
Pazar gününün ilk saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralananlar hastanelere taşındı, ağır yaralanan iki kurbanın durumu ağır.
Yerel medya, saldırganın gözaltına alındığını bildiriyor.
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