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  • 30.11.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 17:39

Son dakika: 'da, bombalı araçlı saldırı: 6 yaralı

ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin kentinin beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 6 sivil yaralandı.

Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerince, 'nda terör örgütü /'den arındırılan ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü 'a 8 kilometre mesafedeki beldesinde öğleden sonra teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sanayi bölgesinde yapılan saldırıda bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile çok sayıda iş yerinde hasar oluştu.

Patlama sırasında şarapnellerin isabet etmesiyle 6 sivil de yaralandı. Araçlarla sınır hattına daha sonra da Akçakale Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, ve SMO güçleri, bölgede önlemlerini artırıp saldırıyı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MSB: 6 YARALI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı." ifadeleri yer aldı.

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