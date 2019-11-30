Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.11.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 17:38

Son dakika: 'da düştü: Pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberi... ’da bir irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. da pilot hayatını kaybetti. Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

'nın bölgesindeki Novorossiysk şehri yakınlarında irtifa kaybeden bir ormanlık bir alana düştü.

Helikopterin düştüğünü gören bölge sakinleri olayı yetkililere bildirdi. Bölgeye acil durum ekibi sevk edildi.

Helikopter tamamen yanarken pilot hayatını kaybetti.

Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Rusya'da helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri