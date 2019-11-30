Almanya Dresden'deki Yeşil Kasa Müzesi'ne 5 gün önce hırsızlar girdi. 1 milyar euro değerinde üç vitrin dolusu mücevheri çalıp gitti. Çalınan mücevherlerden sadece 49 karatlık elmas apoletin 10.5 milyon euro değerinde olduğu öğrenildi. Polis, 'yüzyılın soyguncuları'na hala ulaşılamadığını belirtti. Alman devleti ise soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro verileceğini bildirdi.
- Dünya
- 30.11.2019
- Gazete
Müze hırsızlarını ihbar edene yarım milyon euro ödül
Almanya Dresden'deki Yeşil Kasa Müzesi'ne 5 gün önce hırsızlar girdi. 1 milyar euro değerinde üç vitrin dolusu mücevheri çalıp gitti. Çalınan mücevherlerden sadece 49 karatlık elmas apoletin 10.5 milyon euro değerinde olduğu öğrenildi.
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