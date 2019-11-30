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Müze hırsızlarını ihbar edene yarım milyon euro ödül

Almanya Dresden'deki Yeşil Kasa Müzesi'ne 5 gün önce hırsızlar girdi. 1 milyar euro değerinde üç vitrin dolusu mücevheri çalıp gitti. Çalınan mücevherlerden sadece 49 karatlık elmas apoletin 10.5 milyon euro değerinde olduğu öğrenildi.

İhbar eden 'euro'r gider
Almanya Dresden'deki Yeşil Kasa Müzesi'ne 5 gün önce hırsızlar girdi. 1 milyar euro değerinde üç vitrin dolusu mücevheri çalıp gitti. Çalınan mücevherlerden sadece 49 karatlık elmas apoletin 10.5 milyon euro değerinde olduğu öğrenildi. Polis, 'yüzyılın soyguncuları'na hala ulaşılamadığını belirtti. Alman devleti ise soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro verileceğini bildirdi.

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