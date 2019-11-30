Kyodo'nun Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Japonya İşleri Dairesi yetkilisi "Abe, yakın gelecekte ve burnunun dibinde gerçek bir balistik füzeyi görebilir." ifadesini kullandı.

Haberde yetkilinin Japonya Başbakanı için "Abe'nin, fotoğraflı haberi gördüğü halde çoklu roketatar sisteminden atılan bir füzeyi ayırt etmeyi başaramadığından tarihteki en aptal adam ve dünyadaki tek ahmak olduğu söylenebilir." yorumunu yaptığı da belirtildi.





Abe, Tokyo'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Kuzey Kore'nin denemesini "uluslararası topluma büyük bir meydan okuma" olarak nitelendirmişti.



Japonya Savunma Bakanlığı da atışta kullanılanların, balistik füzeler olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Kore önceki gün ülkenin doğusunda Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne doğru iki füze ateşlemişti.







KCNA'nın haberinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılımıyla "süper-büyük çoklu roketatar" testi yapıldığı açıklanmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, test atışlarındaki füzelerin yaklaşık 380 kilometrelik mesafeye ulaştığını belirterek, denemenin yarımadadaki gerginliği hafifletme çabalarına yardımcı olmayacağını bildirmişti.

