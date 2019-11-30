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  • 30.11.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 23:07

Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor

Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu ifade ediliyor.

7 bin 400 ton mühimmatı denize bıraktılar

'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları, bu tür mühimmatın ancak zaman kısıtlaması bulununan acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceğini, 1970'li yıllardan bugüne kadar da dünya genelinde bu yola başvurulmadığını vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan "7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatı terk ettik" haberi üzerine Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait süresi geçmiş mühimmatın denize gömüldüğü açıklaması yapmıştı.

Uygulamanın, çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu vurgulanırken, özellikle doğalgaz arama ve boru hatları inşası faaliyetleri için ağır risk teşkil ettiği belirtildi.

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