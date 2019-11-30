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  • 01.12.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 09:10

'de ! 9 kişi öldü

'de içerisinde 12 kişinin bulunduğu Pilatus PC-12 tipi tek motorlu bir uçak henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Kaza sonucu uçakta bulunan 2'si çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük nda 2'si çocuk 9 kişi öldü.

Amerikan medyasında yer alan e göre, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Yetkililer, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu küçük uçakta 12 kişinin bulunduğunu, kazada 2'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ölenler arasında pilotun da bulunduğu kaydedildi.

Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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