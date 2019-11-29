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  • 29.11.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 16:06

’nda bomba alarmı! Seferler iptal edildi

Son dakika haberine göre 'nın başkenti Berlin'de bulunan 'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada havaalanına yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Berlin'de bomba alarmı! Seferler iptal

'nın başkenti Berlin'deki 'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu için uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor.

Havaalanı yönetiminin Twitter'dan yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu, uçuşlara ara verildiği ve terminalin bir bölümünün kapatıldığı boşaltıldı. Bomba imha çalışmaları sürüyor. Havaalanının normal işleyişine ne zaman döneceği ise henüz belli değil. Havaalanına iniş yapması gereken uçaklar da Tegel Havaalanı'na yönlendiriliyor. Bulunan bomba nedeniyle kaç yolcu uçağının olumsuz etkilendiği ise açıklanmadı.

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