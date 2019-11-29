Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schönefeld Havaalanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu için uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor.

Havaalanı yönetiminin Twitter'dan yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu, uçuşlara ara verildiği ve terminalin bir bölümünün kapatıldığı boşaltıldı. Bomba imha çalışmaları sürüyor. Havaalanının normal işleyişine ne zaman döneceği ise henüz belli değil. Havaalanına iniş yapması gereken uçaklar da Tegel Havaalanı'na yönlendiriliyor. Bulunan bomba nedeniyle kaç yolcu uçağının olumsuz etkilendiği ise açıklanmadı.