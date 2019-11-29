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  • 29.11.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 16:01

açıkladı! NATO zirvesinde...

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'de basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, NATO zirvesinde bazı temel konuların masaya yatırılacağını söyledi.

Stoltenberg açıkladı! NATO zirvesinde...

Kuruluşunun 70'inci yılında liderleri, zirve için 3-4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Stoltenberg, görev süresi kapsamında dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan planı gündeme getirecek. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlatacak. Suriye krizine çözüm içi terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini isteyecek.

NATO, gelecek hafta 70'inci yılını kutlamaya hazırlanırken, NATO , 'de basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, NATO zirvesinde bazı temel konuların masaya yatırılacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) "beyin ölümünün" gerçekleştiğini söylemiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel Macron'a katılmadığını açıklamıştı. Rusya'dan ise "NATO'nun mevcut durumunun doğru tanımlaması" açıklaması gelmişti.

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