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  • 30.11.2019 04:08
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 04:08

'nın Lahey kentinde da yaralananlar olduğu bildirildi

'nın Lahey kentinde, sonucu yaralananların olduğu bildirildi. Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bir saldırı haberi de Hollanda'dan!

'nın Lahey kentinde, sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

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