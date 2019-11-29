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Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive görevini bıraktı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, geçtiğimiz aylarda şirketteki görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve ünlü tasarımcının Apple'daki 27 yıllık serüveni sona erdi.

Bırakıverdi
Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, 27 yıllık görevini bıraktı. iPhone, iMac, iPod ve iWatch babasız kaldı.

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