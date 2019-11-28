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  • 28.11.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 15:44

Trump Twitter'dan Putin'e gözdağı verdi iddiası

Başkanı , bu defa Twitter'dan başının, efsane "" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı. Birçok kişi bunu Trump için "sıradan" bir paylaşım olarak görürken, bazıları "paylaşımda bir mesaj olabilir" dedi.

Trump Twitter'dan Putin'e gözdağı verdi iddiası

Twitter kullanıcıları Başkanı 'ın göreve geldiği günden bu yana yaptığı paylaşımlara alıştı. Trump'ın yüzünün birçok kez mandalina, kraliçe gibi fotoğraflarda montaj edildiğini gördük.

Başkan Trump, oyuncu 'un hayat verdiği efsane film karakteri "Rocky Balboa"nın vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşım akıllara ile ilgili bir kinaye olabileceğini getirdi.

Rocky filmlerinde, Balboa, yenilemeyen bir canavar olarak nitelendirilen Rus bir kahramana karşı ringe çıkıyor. Her şeye rağmen Balboa zafer alıyor.

Bazıları bunu Ruslara korku verecek bir gönderme olarak nitelendirirken bazıları da paylaşımı ironikten fazla buldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "En azından Rocky, Ruslarla savaşmaya istekliydi." yorumunda bulundu.

Komedyen Nick Pappas da attığı tweette "Bu tamamen yanlış. Rocky, Rusya'yı yendi. Trump onlara zafer vermeye devam ediyor." dedi.

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