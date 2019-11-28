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Tadilat yapana ev 1 Euro

'da nüfus azalmasıyla mücadele için '1 euro'ya ev' satan kasabalara bir yenisi eklendi. Sicilya adasındaki kasabası terk edilmiş evleri, tadilat taahhüdü karşılığında 1 euroya satıyor. 3 bin 800 nüfuslu Bivona'da 1 euroluk evleri satın alabilmek için 2 bin 500 euro depozito yatırmak, ayrıca kapsamlı bir onarım ve restorasyon çalışması yaptırmak gerekiyor.

Tadilat yapana ev 1 Euro
İtalya'da nüfus azalmasıyla mücadele için '1 euro'ya ev' satan kasabalara bir yenisi eklendi. Sicilya adasındaki kasabası terk edilmiş evleri, tadilat taahhüdü karşılığında 1 euroya satıyor. 3 bin 800 nüfuslu Bivona'da 1 euroluk evleri satın alabilmek için 2 bin 500 euro depozito yatırmak, ayrıca kapsamlı bir onarım ve restorasyon çalışması yaptırmak gerekiyor.

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