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  • 28.11.2019 22:33
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 22:33

'ın çocukluk portesi 4 milyon euroya satıldı

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus 'ın çocukluk portesi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon euroya (25,4 milyon liraya) satıldı. Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

Çocukluğunu sattılar! Tam 4 milyon euro

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus 'ın çocukluk portesi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon euroya (25,4 milyon liraya) satıldı.

Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de İtalya'da verdiği konser olduğu belirtildi.

Christie's müzayede evi yetkilisi Astrid Centner, portrenin muhtemelen İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizildiğini açıkladı.

Müzayede evi, 4 milyon avroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.

Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.

Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

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