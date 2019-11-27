İran'ın resmi haber ajansı IRNA'daki habere göre, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, CIA ajanı olduğu iddiasıyla 6 kişiyi protestolar sırasında, 2 kişiyi de ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına aldığını duyurdu.

PROTESTOLARDA AKTİF ROL OYNUYORLARDI

Yerel medyada paylaşılan bilgiye göre, söz konusu 8 kişi, protestolarda aktif rol oynayarak ellerindeki rapor ve görüntüleri İran dışına sızdırmakla suçlanıyor.