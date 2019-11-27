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  • 27.11.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 21:30

8 ını gözaltına aldı

İstihbarat Bakanlığı, 6'sı gösteriler sırasında 2'si ülkeyi terk etmeye çalıştıkları sırada 8 kişiyi ı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

O ülke 8 CIA ajanını gözaltına aldı

'ın resmi haber sı IRNA'daki habere göre, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, ajanı olduğu iddiasıyla 6 kişiyi lar sırasında, 2 kişiyi de ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına aldığını duyurdu.

PROTESTOLARDA AKTİF ROL OYNUYORLARDI
Yerel medyada paylaşılan bilgiye göre, söz konusu 8 kişi, protestolarda aktif rol oynayarak ellerindeki rapor ve görüntüleri İran dışına sızdırmakla suçlanıyor.

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