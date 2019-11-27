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  • 27.11.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 19:06

'da istasyonunda '' krizi

'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir istasyonunda ekranda "Bu tren bugün 'e gider" yazması krize neden oldu. Yazı saatlerce silinmeyince yolcular, tren şirketine tepki gösterdi.

Almanya'da 'Tel Aviv' krizi

'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bochum şehrinde özel bir şirketine ait istasyonda güzergahla ilgili ekranda çıkan yazı krize neden oldu. Bochum ve Hagen kentleri arasındaki sefer sırasında yolcu bekleme peronundaki ekranda "Bu tren bugün Tel Aviv'e gider" yazısı çıktı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yazı ekrana yansıyınca, yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Ekrandaki yazı saatlerce silinmeyince yolcular, tren şirketine tepki gösterdi. Tren şirketi yolculardan özür dileyerek bunun teknik bir hata olduğunu savunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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