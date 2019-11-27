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  • 27.11.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:26

Akıllara durgunluk veren ! Aracında beklerken üzerine kamyon düştü

Çocuklarını almak için okulun önüne giden 26 yaşındaki anne, aracında beklerken üzerine kamyon düştü. Kadın ağır yaralanırken, kamyon sürücüsü hakkında soruşturma açıldı.

Güney Afrika'nın Port Elizabeth kentinde meydana gelen bir kaza, dünya çapında gündem oldu. 26 yaşındaki kadın sürücü, ilkokula giden çocuklarını almak için park etti.

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