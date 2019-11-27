Güney Afrika'nın Port Elizabeth kentinde meydana gelen bir kaza, dünya çapında gündem oldu. 26 yaşındaki kadın sürücü, ilkokula giden çocuklarını almak için park etti.
Güney Afrika'nın Port Elizabeth kentinde meydana gelen bir kaza, dünya çapında gündem oldu. 26 yaşındaki kadın sürücü, ilkokula giden çocuklarını almak için park etti.
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