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  • 27.11.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 14:51

'de korkutan ! Binlerce kişi tahliye edildi

'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ulusal ormanda başlayan ve şehre ulaşan sonucu bölgede ilan edildi. Binlerce kişi tahliye edildi.

ABD'de korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye edildi

Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Padres Ulusal Ormanı'nda pazartesi günü başlayan halen devam ediyor.

Günlerdir devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle bölgedeki sahil şehrine ulaştı ve bölgede ilan edildi. Şehre ulaşan yangın sonucu yüzlerce evin tehlikede olması nedeniyle bazı bölgeler için zorunlu tahliye emri verildiği belirtilirken, bazı bölgeler için de gerektiği takdirde tahliye uyarısı yapıldı.

Ayrıca, da evini tahliye edenler için sığınak açtığı duyuruldu. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede yağış beklendiği belirtildi.

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