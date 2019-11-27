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  • 27.11.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 22:30

Başkanı Trump'tan montajlı "Rocky" paylaşımı

Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen Başkanı , bu defa kendisini "" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump'tan Rocky paylaşımı

Başkanı , Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.

Trump, oyuncu 'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.

Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.

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