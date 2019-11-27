ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.
Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.
Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.
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