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  • 26.11.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 12:25

Son dakika: Mali'de helikopter sı: 13 Fransız askeri öldü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter sında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı. Kazayla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Mali'de helikopter kazası: 13 Fransız askeri öldü

Mali'de meydana gelen helikopter sında ülkede görevli 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi.

MACRON: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

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