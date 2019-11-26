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  • 26.11.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:00

Rusya'dan terör örgütü /'nın 'deki eylemlerine tepki

Rusya Sergey Lavrov, terör örgütü /'nın 'deki eylemlerine ilişkin, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye için dönen 'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Rusya'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Lavrov, İzlanda Gudlaugur Thor Thordarson ile başkent 'daki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, terör örgütü /'nın 'deki eylemlerini değerlendirdi.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapıcı olmayan eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Lavrov, YPG/PKK ile rejimi arasında diyalog kurulması gerektiğini savunarak "Kürtlerin hakları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde teslim edilebilir, Suriye yönetimiyle diyalog kurmaları gerek." ifadelerini kullandı.

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