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  • 26.11.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 22:34

'ın başkenti 'ta art arda lar! Ölü ve yaralılar var

'ta yaklaşık 2 aydır devam hükümet karşıtı gösterilerin merkezi olan başkent 'ta meydana gelen 3 ayrı da 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Bağdat'ta art arda patlamalar! Ölü ve yaralılar var

'ın başkenti 'ta meydana gelen 3 ayrı da 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü iki motosikletten biri başkentin güneybatısındaki bir cami yakınında diğeri de doğusundaki belediyeler bölgesinde patlatıldı.

Kentin kuzeydoğusundaki Şaab bölgesinde de yere döşenen patlayıcıların infilak ettiğini belirten kaynak, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ülkede, yaklaşık 2 aydır devam hükümet karşıtı gösterilerin merkezinde de Bağdat yer alıyor.

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