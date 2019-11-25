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  • 25.11.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 22:58

Üçlü gayriresmi görüşmesi 'de başladı

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı , () ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () lideri arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi 'nın başkenti 'de başladı.

Kritik Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı , () ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () lideri arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi 'nın başkenti 'de başladı.

Guterres, Adlon Otelinde, önce Anastasiadis, ardından Akıncı ile ayrı ayrı yaklaşık 20'şer dakika görüştü.

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, daha sonra akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya geldi.

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