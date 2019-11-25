Trump’a zengin rakip

ABD'li milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı. Bloomberg, "Trump'ı yenmek ve ABD'yi yeniden inşa etmek için başkanlıkta yarışacağım" dedi.
ABD'li milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı. Bloomberg, "Trump'ı yenmek ve ABD'yi yeniden inşa etmek için başkanlıkta yarışacağım" dedi.
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