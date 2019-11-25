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  • 26.11.2019 05:27
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 05:27

Malezya Kraliçesi "" dizisini tavsiye etti

, hesabından, 'nin kurulduğu yılları anlatan "" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Malezya Kraliçesi'nden Kuruluş Osman tavsiyesi

, hesabından, 'nin kurulduğu yılları anlatan "" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Twitter hesabındaki paylaşımında ve Kuruluş Osman dizilerine hayranlığını dile getiren , "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını destekleyen bazı kullanıcılara da cevap veren Kraliçe Azizah, kendisinden Türk dizisi tavsiyesi isteyen bir kullanıcısına da Payitaht Abdülhamid dizisini izlemesini önerdi.

Bir süredir Twitter hesabını kapalı tutan Kraliçe, eylül ayında hesabını yeniden açmıştı.

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