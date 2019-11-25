Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.11.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 23:47

Emiri: -Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine ilerliyor

Emiri Temim bin , -Katar ortaklığının, başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin sürekli gelişme halinde olduğunu kaydetti.

Katar Emiri paylaştı! Hedeflerine ilerliyor

Emiri Temim bin , -Katar ortaklığının, başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti.

Emir Al Sani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan ile ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirten Şeyh Temim, iki ülkenin ve bölge halklarının menfaatlerine hizmet edecek şekilde bu ortaklıktaki potansiyeli en uygun haliyle kullanma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Emir Temim, paylaşımında "Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin sürekli gelişme halinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar'ı ziyaret etmişti. Erdoğan ile Katar Emiri Temim, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık etmiş ve iki ülke arasında 7 anlaşma imzalanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKatar Emiri: Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine ilerliyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri