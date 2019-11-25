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  • 26.11.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:32

'de bir dan kayboldu!

’nin Galler Bölgesi’nde bir dan kayboldu. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye botlar gönderildiği ifade edildi. Öte yandan polisi bir uçağın düştüğü yönünde ihbar alındığını ifade etti.

Ülke şokta! Uçak radardan kayboldu!

Birimi'nden yapılan açıklamada, hafif bir uçağın saat 12.50 sıralarında (TSİ 15.50) Puffin Adası yakınlarında dan kaybolduğu belirtildi.

DÜŞTÜĞÜ YÖNÜNDE İHBAR ALINDI!
Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye botlar gönderildiği ifade edildi. polisinin açıklamasında ise saat 12.59'da (TSİ 15.59) bir uçağın düştüğüne dair ihbar alındığı kaydedildi.

ta kaç kişinin olduğunun bilinmediği belirtilen açıklamada, polislerin arama çalışmalarında sahil güvenlik ekiplerine destek sağladığı bildirildi.

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