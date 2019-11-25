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  • 25.11.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 22:20

'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg, iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı

'de 2020 başkanlık leri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından iş adamı , Birleşmiş Milletler () görevinden ayrıldı.

Trump'ın milyarder rakibinden flaş ayrılık

Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Bloomberg'in 11 Kasım'da Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, görevini bıraktığını bildirdiğini aktardı.

Dujarric, Bloomberg'e iklim değişikliğine karşı mücadelesi nedeniyle teşekkür etti.

Eski Belediye Başkanı milyarder , dün 2020 başkanlık yarışına katıldığını açıklamıştı.

Medya patronu Bloomberg, başkanlık yarışında Demokrat aday adaylarına katılan 18'inci isim oldu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

ABD'de 59. başkanlık leri 3 Kasım 2020'de yapılacak.



Kaynak: AA

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