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  • 26.11.2019 00:48
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 00:48

'de 50 kişi, ülke toprağının yüzde 1,4'ünü elinde bulunduruyor

'de yayımlanan bir raporda, ülkede en fazla özel araziye sahip 50 kişi veya ailenin, ülke toprağının yüzde 1,4'ünü elinde tuttuğunu ortaya koydu. 50 kişi içinde 'inin kurucusu ve Amazon'un sahibi da bulunuyor

Ülke toprağının yüzde 1,4'ü onların elinde!

Land Report dergisinin kamuya açık kaynaklardan ve vergi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Amerika'da en fazla özel arazi sahibi ilk 50 kişinin arazilerinin toplam yüz ölçümünün 125 bin 545 kilometrekareden fazla olduğu kaydedildi.

Bu rakamın, 9,5 milyon kilometrekare ile Çin ve 'dan sonra dünyanın 3'üncü büyük ülkesi olan 'nin yüz ölçümünün yüzde 1,4'üne denk geldiği belirtildi.

Türkiye yüz ölçümüne kıyasla ise 50 kişi veya ailenin toplam arazisi, Marmara Bölgesi ile bölgesinin toplamından daha fazla alana tekabül ediyor.

ABD'NİN TOPRAK AĞASI JOHN MALONE
Raporda, yaklaşık 9 bin kilometrekare arazisi ile John Malone'nun ABD'de en fazla özel araziye sahip kişi olduğu belirtildi.

Servetini medya ve telekomünikasyon alanından elde ettiği belirtilen Malone'nun, Maine, , Colorado ve Wyoming eyaletlerinde bulunan arazilerinin toplamının Kanada'daki Ontario Gölü bölgesinin yarısına denk geldiği kaydedildi.

'in kurucusu ve eski 'su da 8 bin 93 kilometrekare arazi ile ABD'de en fazla toprağı olan 2'inci kişi oldu.

Turner'in, Kıbrıs adasının iki katından daha fazla alana tekabül eden arazilerinin New Mexico, Güney Dakota, Nebraska ve Georgia eyaletlerinde bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu arazi sahipleri arasında dünyanın en büyük online alışveriş şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su da Teksas eyaletindeki bin 700 kilometrekarelik arazisi ile 28'inci sırada yer aldı.

Bezos, 109 milyar dolarlık toplam serveti ile dünyanın en zengin kişisi unvanını da elinde bulunduruyor.

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