Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.11.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 21:13

'de aracına : 1 ölü, 5 yaralı

'ın başkenti 'de Birleşmiş Milletler () çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen da bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

BM aracına bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, 'in 9. bölgesinde 'ye ait araca kimliği belirsiz kişi tarafından el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda yabancı uyruklu bir BM personelinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Hayatını kaybeden yabancının kimliği henüz açıklanmazken saldırıyı üstlenen olmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri