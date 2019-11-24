Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.11.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 11:17

Akılalmaz ! Vinç işçileri silindir gibi ezdi

'da park halinde bulunan bir vinç, arkadan kamyon çarpması sonucu ön tarafta çalışan işçileri ezdi. Feci güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.

'nın başkenti Moskova'da bulunan Kutuzovsky caddesinde bir tünelde yerel yönetim ekipleri tarafından tadilat çalışması başlatıldı. Üç işçi yolda açılan çukurda çalıştığı sırada önlerinde bir römork arkalarında bir vinç bulunuyordu. İşçiler çalışmasını sürdürürken yokuştan aşağıya hızla inen bir kamyonun sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince işçilerin arkasında bulunan vince çarptı. Çarpma şiddetiyle vinç önünde çalışma yapan işçileri ezdi.

Kazı çalışması yapan 2 işçi aracın altında kalırken bir işçi ise römork ile vincin arasında kaldı. Olay yerine gönderilen ambulans ekipleri 2 işçiyi hastaneye kaldırdı, 1 işçi yaşanan feci da yaşamını yitirdi.

Moskova bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAkılalmaz kaza! Vinç işçileri silindir gibi ezdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri