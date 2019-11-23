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  • 23.11.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 11:54

Son dakika: 'da patlama! ...

'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve ile teröristlerden temizlenen 'nin ilçesinde patlatıldı. Terör örgütü / tarafından düzenlenen saldırının ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ile terör unsurlarından temizlenen ilçe merkezinde infilak ettirildi. Terör örgütü / tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
MSB: DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı.

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