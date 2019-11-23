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Prens Andrew panikte

Cezaevinde öldürülen pedofil Jeffrey Epstein ile 'dostluğuna' sahip çıkan Prens Andrew'a, Epstein'ın mağdur ettiği insanların avukatlarına konuşma çağrısı yapıldı.

Andrew panikte
Cezaevinde öldürülen pedofil Jeffrey Epstein ile 'dostluğuna' sahip çıkan Prens Andrew'a, Epstein'ın mağdur ettiği insanların avukatlarına konuşma çağrısı yapıldı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süren tartışmaların ardından kraliyet görevlerinden çekilmek zorunda kalmıştı.

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