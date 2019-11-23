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Amerikan gösterisi

ABD, İran'daki gösterilerle bir sonuç elde etme peşinde. Başkan Yardımcısı Pence'in, "Protestocu İran halkını destekliyoruz" sözünden sonra dün de başkent Tahran'da gösteriler arttı. İddialara göre 1 haftada gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti. 189 kişi de gözaltına alındı.

Amerikan gösterisi
ABD, İran'daki gösterilerle bir sonuç elde etme peşinde. Başkan Yardımcısı Pence'in, "Protestocu İran halkını destekliyoruz" sözünden sonra dün de başkent Tahran'da gösteriler arttı. İddialara göre 1 haftada gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti. 189 kişi de gözaltına alındı.

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