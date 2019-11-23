Amerikan gösterisi

ABD, İran'daki gösterilerle bir sonuç elde etme peşinde. Başkan Yardımcısı Pence'in, "Protestocu İran halkını destekliyoruz" sözünden sonra dün de başkent Tahran'da gösteriler arttı. İddialara göre 1 haftada gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti. 189 kişi de gözaltına alındı.
- Dünya
- 23.11.2019
- Gazete
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