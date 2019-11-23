ABD'de Wohoa Gölü'nde yer alan Chandler Adası, 30 bin dolara satılık. Hatta isteyen bu adaya aylık 300 dolar taksitle de sahip olabilir. Ancak adanın küçük bir sıkıntısı var. Yılın belirli zamanlarında yaşanan gel-git olayı sonucu adanın sadece bir bölümü su üzerinde kalıyor.
Fiyatı nedeniyle dünyanın en çok haber olan adalarından Chandler, bazı filmlerin de çekimine de ev sahipliği yaptı. Yetkililer, iki villanın olduğu adayla ilgili birçok derginin de özel çalışma yaptığına dikkat çekti.
Fiyatı nedeniyle dünyanın en çok haber olan adalarından Chandler, bazı filmlerin de çekimine de ev sahipliği yaptı. Yetkililer, iki villanın olduğu adayla ilgili birçok derginin de özel çalışma yaptığına dikkat çekti.
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