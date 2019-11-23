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ABD Başkanı Trump: Servetim çok

ABD Başkanı Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacağını açıkladı. Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak" dedi.

Servetim çok
ABD Başkanı Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacağını açıkladı. Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak" dedi. New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiği, "Trump'ın milyonlarca dolar vergi kaçırdığı" iddiaları da ABD gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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