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  • 23.11.2019 20:35
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 20:59

Başkan Yardımcısı 'in ziyaretinde dikkat çeken detay: Trump'ın yaptığını yaptı

Başkan Yardımcısı , sürpriz bir şekilde geldiği 'ta ABD'li askerleri ziyaret ettikten sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Başkanı ve ile görüştü ancak Irak merkezi hükümeti yetkilileriyle bir araya gelmedi.

Trump'ın yaptığını yaptı

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Pence'in, Irak güvenlik güçlerine terör örgütü ile mücadelede destek veren Enbar'ın batısındaki Aynu'l Esad Üssü'nde bulunan 'li askerleri ziyaret ettiği belirtildi.

Pence'in, Enbar'dan sonra 'e geçtiği, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Pence ile Abdulmehdi'nin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve dayanışmanın güçlendirilmesinin yanı sıra Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen reform taleplerine karşılık verilmesi için gerçekleştirilen icraatlar ve reformların ele alındığı bildirildi.

Abdulmehdi'nin, Irak'ın egemenlik ve istikrarının önemi, Irak'taki tüm unsurların çıkarlarının korunmasıyla silahın devletin elinde olmasına vurgu yaptığı belirtildi.

Pence de Twitter hesabı üzerinden askeri üste eşi Karen Pence ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, için Irak'ta olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

PENCE, ERBİL'DE BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
medyasında yer alan haberlere göre Pence, Enbar'daki ABD askerlerini ziyaret ettikten sonra Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı ve ile bir araya geldi.

TRUMP DA SADECE ABD ASKERLERİNİ ZİYARET ETMİŞTİ
ABD Başkanı Trump da 26 Aralık 2018'de Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, herhangi bir Iraklı yetkiliyle görüşmeden Aynu'l Esad Askeri Üssü'ne gitmişti.

Iraklı siyasiler ve İran'a yakın milis güçleri, Trump'ın geçen yıl yaptığı ziyarete büyük tepki göstermiş ve Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini savunmuştu.

rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını bu üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

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