İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi. Uzun süredir koalisyon hükümetini kuramamanın sıkıntısını yaşayan Netanyahu'nun kararının ardından İsrail siyasetindeki belirsizlik daha da derinleşti.
- Dünya
- 22.11.2019
- Gazete
Netanyahu’ya soğuk duş
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi. Uzun süredir koalisyon hükümetini kuramamanın sıkıntısını yaşayan Netanyahu'nun kararının ardından İsrail siyasetindeki belirsizlik daha da derinleşti.
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