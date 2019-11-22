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  • 22.11.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:01

bu sapığı konuşuyor! Annelerin gözü önünde etti

, iki hafta içinde yaşları 11 ve 71 arası değişen 11 kişiye cinsel saldırıda bulunan Joseph ’ı konuşuyor. Barda bir kadınla taşınan , kadının sarhoşluğundan faydalanarak onu eve bıraktı. Eve vardıklarında adam kadını yatağa elektrik kablosuyla bağladı. Daha sonra evdeki 11 yaşındaki erkek ve 17 yaşındaki kız çocuklarını uyandırarak annelerinin gözü önünde ikisine de etti. Üstelik bu, İngiltere'yi ayağa kaldıran sapığın ilk tecavüz vakası değil...



Son olarak 25 yaşındaki genç kadın jüri karşısında başına gelen korkunç olayı anlattı. Joseph McCann arabasında defalarca kez tecavüze uğradığını söyleyen kadın yerde gördüğü bir votka şişesini adamın kafasında patlattıktan sonra kaçmayı başardığını anlattı.

12 SAAT BOYUNCA EZİYET ETTİ
Daily Mail'in haberine göre kendisine tecavüz ederken zorla 'babacık' dedirttiğini söyleyen kadın öte yandan adamla geçirdiği 12 saatlik eziyet anları sırasında başka kişilere de sarkıntılık yaptığını gördüğünü aktardı.

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