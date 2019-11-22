



Son olarak 25 yaşındaki genç kadın jüri karşısında başına gelen korkunç olayı anlattı. Joseph McCann arabasında defalarca kez tecavüze uğradığını söyleyen kadın yerde gördüğü bir votka şişesini adamın kafasında patlattıktan sonra kaçmayı başardığını anlattı.

12 SAAT BOYUNCA EZİYET ETTİ

Daily Mail'in haberine göre kendisine tecavüz ederken zorla 'babacık' dedirttiğini söyleyen kadın öte yandan adamla geçirdiği 12 saatlik eziyet anları sırasında başka kişilere de sarkıntılık yaptığını gördüğünü aktardı.