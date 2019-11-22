Bugünkü
Takvim

'da karakutu paniği: Sırlarımız gitti!

Yasadışı örgüt mensupları hakkında ’de bilgi toplayan avukat, casusluktan tutuklandı. Almanlar paniğe kapıldı. Alman basını, avukat Yılmaz S'nin elinde yüzlerce istihbarat dosyası olduğunu yazdı. 'i göreve çağırdı.

Karakutu paniği
'cü ve 'lılara göğsünü siper etti. Hiçbirini iade etmedi. Onlara yardım için avukat bile görevlendirdi.



işte o avukatı casusluktan hapse gönderdi. Suçüstü yakalanan Almanlar ise feryat etti: Sırlarımız gitti!

Alman basını, avukat Yılmaz S'nin elinde yüzlerce istihbarat dosyası olduğunu yazdı. 'i göreve çağırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'da karakutu paniği: Sırlarımız gitti!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri