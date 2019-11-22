Almanya FETÖ'cü ve PKK'lılara göğsünü siper etti. Hiçbirini iade etmedi. Onlara yardım için avukat bile görevlendirdi.
Türkiye işte o avukatı casusluktan hapse gönderdi. Suçüstü yakalanan Almanlar ise feryat etti: Sırlarımız gitti!
Alman basını, avukat Yılmaz S'nin elinde yüzlerce istihbarat dosyası olduğunu yazdı. Merkel'i göreve çağırdı.
Türkiye işte o avukatı casusluktan hapse gönderdi. Suçüstü yakalanan Almanlar ise feryat etti: Sırlarımız gitti!
Alman basını, avukat Yılmaz S'nin elinde yüzlerce istihbarat dosyası olduğunu yazdı. Merkel'i göreve çağırdı.
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