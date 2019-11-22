ABD Başkanı Trump: Senato'da yargılama istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, favori televizyon kanalı Fox News'e telefon bağlantısı yaptı ve azil sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi.

Avukatı Rudy Giuliani'yi Ukrayna'da 'harika suç savaşçısı' olduğu için görevlendirdiğini savunan Trump, Senato'da yargılama istediğini söyledi.

ABD lideri, daha önce Kongre'de hakkında yürütülen azil soruşturmasında ifade vermeyi ciddi bir şekilde değerlendireceğini açıklamıştı.

ABD'de halihazırda Senato'nun kontrolü Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerde.





Başkanın azli için, Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk, jüri görevi üstlenerek nihai kararı veren Senato'da ise üçte iki çoğunluk gerekiyor.

ABD'de geçen yıl yapılan ara seçimlerde Temcilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçmişti.

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 235 Demokrat, 198 Cumhuriyetçi üye var. 2 sandalye ise halen boş.

100 üyeli Senato'da ise 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye var.