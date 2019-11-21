ABD Gizli Servisi USSS, Twitter hesabında başkent Washington'da Beyaz Saray'a izinsiz girmeye çalışan şüpheli bir aracın kontrol noktasında durdurulduğu ve sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Sürücünün öndeki bir başka aracı yakından takip ederek Beyaz Saray'a girmeye çalıştığı ifade edildi. Sürücünün Beyaz Saray'a girmeye neden teşebbüs ettiği henüz bilinmiyor.

