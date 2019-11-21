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  • 21.11.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:30

: 'da şüpheli araç alarmı

devlet başkanlarının başkent Washington'daki resmi ikametgah adresi olan 'a şüpheli bir araç giriş yapmaya çalıştı. Gizli servisten yapılan açıklamada aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheli aracın, öndeki bir başka aracı yakından takip ederek kontrol noktasından girmeye çalıştığı belirtildi.

Beyaz Saray'da şüpheli araç alarmı

Gizli Servisi USSS, Twitter hesabında başkent Washington'da 'a izinsiz girmeye çalışan şüpheli bir aracın kontrol noktasında durdurulduğu ve sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Sürücünün öndeki bir başka aracı yakından takip ederek Beyaz Saray'a girmeye çalıştığı ifade edildi. Sürücünün Beyaz Saray'a girmeye neden teşebbüs ettiği henüz bilinmiyor.

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