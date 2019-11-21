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  • 21.11.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 23:13

Demokrat Senatör Menendez'in sözde soykırımı tasarısına ikinci engel

'li tarafından 'ya sunulan ve 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi. Geçtiğimiz hafta tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez de Georgia eyaleti tarafından engellendi. ABD'de 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanınmış, ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Ermeni tasarısına ikinci engel

'li tarafından 'ya sunulan ve 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.


Bob Menendez

Senatör Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti. Geçen hafta tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez Georgia eyaleti tarafından engellendi. Perdue, söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyledi.


David Perdue

TEK SENATÖR ENGELLEMEYE YETİYOR
ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

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