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  • 20.11.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 17:21

Son dakika: ı Wickremesinghe istifa etti

ı Ranil Wickremesinghe, görevi bıraktığını bildirdi. Wickremesinghe, "Demokrasiye saygı duyuyorum, bu nedenle de başbakan olarak istifa ediyorum" dedi.

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe istifa etti

Wickremesinghe, düzenlediği basın toplantısında, parlamentoda çoğunlukta olmalarına rağmen, halkın pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ini kazanan Gotabaya Rajapaksa'ya verdiği yetkiye istinaden, Rajapaksa'ya yeni hükümeti kurması için bir yol açmaya karar verdiklerini söyledi.

"Demokrasiye saygı duyuyorum, bu nedenle de olarak istifa ediyorum." diyen Wickremesinghe, istifa kararını Rajapaksa'ya da resmi olarak yazılı halde ileteceğini belirtti.

Parlamento üyesi Namal Rajapaksa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martta düzenlenmesi beklenen parlamento seçimlerine kadar görev yapacak 15 üyeli hükümetin, yeni Cumhurbaşkanı ile oluşturulacağını dile getirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI YAPMIŞTI
Ülkede pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin, geçerli oyların yüzde 51,68'ini alarak kazanan Rajapaksa, yemin ederek göreve başlamıştı.

ordusundan emekli asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Wickremesinghe'yi, 26 Ekim 2018'de görevden almış ancak aralıkta tekrar bu göreve atamıştı.

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