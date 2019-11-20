Wickremesinghe, düzenlediği basın toplantısında, parlamentoda çoğunlukta olmalarına rağmen, halkın pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gotabaya Rajapaksa'ya verdiği yetkiye istinaden, Rajapaksa'ya yeni hükümeti kurması için bir yol açmaya karar verdiklerini söyledi.

"Demokrasiye saygı duyuyorum, bu nedenle de başbakan olarak istifa ediyorum." diyen Wickremesinghe, istifa kararını Cumhurbaşkanı Rajapaksa'ya da resmi olarak yazılı halde ileteceğini belirtti.

Parlamento üyesi Namal Rajapaksa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martta düzenlenmesi beklenen parlamento seçimlerine kadar görev yapacak 15 üyeli hükümetin, yeni Cumhurbaşkanı ile oluşturulacağını dile getirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI YAPMIŞTI

Ülkede pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin, geçerli oyların yüzde 51,68'ini alarak kazanan Rajapaksa, yemin ederek göreve başlamıştı.

Sri Lanka ordusundan emekli asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Wickremesinghe'yi, 26 Ekim 2018'de görevden almış ancak aralıkta tekrar bu göreve atamıştı.